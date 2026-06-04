Из Челябинска начинают ездить летние поезда к Черному морю

На лето назначают дополнительные поезда Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением лета начинают работу сезонные курортные поезда. Челябинцы смогут уехать к Черному морю

Как сообщили в ЮУЖД, этим летом курсировать будут поезда №477/478 «Челябинск – Адлер», №255/256 «Челябинск – Новороссийск» и №577/578 «Челябинск – Сириус».

Все они станут отправляться в путь через день. В июне поезд до Сириуса будет выезжать из Челябинска по нечетным датам, а поезда до Новороссийска и Адлера – по четным.

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