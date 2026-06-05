Миасс преображается: началось благоустройство сквера «Образование»

Фото: пресс-служба администрации Миасса

В Миассе начались работы по благоустройству сквера «Образование», сообщили в администрации Миасского городского округа. Территория находится на улице Степана Разина между домами №4 и №8, вблизи железнодорожного и автовокзала.

– Расположение сквера вблизи железнодорожного и автовокзала имеет особое значение: эта территория входит в гостевой маршрут Миасса. Пространство будет формировать первое впечатление о нашем городе у приезжающих гостей. При этом сквер предназначен и для отдыха местных жителей, – подчеркнули в мэрии.

По данным администрации, в рамках проекта обустроят тротуары и пешеходные дорожки, создадут зоны отдыха, установят систему видеонаблюдения и современное освещение. В сквере высадят деревья и кустарники, организуют газоны, разместят малые архитектурные формы, скамейки и урны.

Проект благоустройства сквера «Образование» стал победителем Всероссийского голосования 2025 года. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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