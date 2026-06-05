«Продолжение моих рук»: бывший педагог из Челябинска стала машинистом мостового крана на заводе

Фото: Олег Каргаполов, ИА «Первое областное».

Восемь лет назад Юлия Бахарева работала в бьюти-сфере и продажах, а сегодня она управляет многотонным мостовым краном на челябинском предприятии. Бывший педагог-дизайнер признается, что решение резко сменить профессию далось непросто: сначала было страшно. Однако теперь женщина не представляет своей жизни без металлургии, а ее рабочим местом стала кабина 813-го крана во втором пролете рельсобалочного стана.

Юлия обслуживает участок закалки и приемки горячего металла, где даже остывающая сталь требует колоссального внимания. Она признается, что нашла свое призвание там, где другие видят лишь шум и тяжелый труд. Главный секрет профессионализма для нее — в полном слиянии с техникой, когда массивный механизм перестает быть просто машиной.

— Кран — это продолжение моих рук, а руки у меня золотые, — с улыбкой рассказывает машинист журналистам 1obl.ru.

По словам Юлии, металлургия привлекла ее стабильностью и заботой о сотрудниках: завод предлагает достойную зарплату без задержек, ранний выход на пенсию и длинный отпуск. Ее муж-юрист, поначалу посмеивавшийся над выбором супруги, теперь признает: «Тебя с завода теперь не вытащить».

Сама крановщица уверена, что безответственный человек на высоте не задержится, а работа по любви заставляет даже раскаленный металл «слушаться». Сегодня благодаря труду Юлии и ее коллег челябинские рельсы укладывают в метро Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, а также используют на космодромах Байконур и Плесецк.

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