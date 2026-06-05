Полтора года без выплат: омбудсмен помогла матери бойца СВО изменить статус СОЧ на БВП

Юлия Сударенко: «Истории, когда к нам обращаются близкие военнослужащих, которые добиваются пересмотра статуса «самовольно оставивший часть» не редкость» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко помогла матери военнослужащего добиться пересмотра статуса «самовольно оставивший часть» на статус «без вести пропавший». Женщина не могла решить проблему почти полтора года.

– Истории, когда к нам обращаются близкие военнослужащих, которые добиваются пересмотра статуса «самовольно оставивший часть», к сожалению, не редкость, – рассказала Юлия Сударенко.

Мужчина ушел на боевое задание в 2024 году и не вернулся. Вместо статуса «без вести пропавший» ему был присвоен статус «самовольно оставивший часть». Это не только создало серьезную эмоциональную нагрузку для семьи, но и лишило положенных выплат.

Омбудсмен направила обращение в военную прокуратуру гарнизона. В надзорном ведомстве провели проверку и приняли необходимые меры прокурорского реагирования, после чего статус был изменен.

– Очень жаль, что до обращения к нам мама бойца не могла решить проблему самостоятельно на протяжении почти полутора лет, – добавила Юлия Сударенко.

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