«Мы – следующие!»: южноуралец Дима Масленников и Клава Кока получили свадебную эстафету

Фото: страница Клавы Коки в социальных сетях

4 июня в Подмосковье прошла пышная свадьба блогеров Ани Покров и Артура Бабича. Невеста блистала в корсетном платье, жених появился на площадке, привязанный к крану грузовой машины, а кольца вынес 85 летний дедушка невесты. Однако главными ньюсмейкерами вечера стали гости – Клава Кока и Дима Масленников.

После церемонии оба высказались в своих соцсетях. Клава Кока написала: «Мы – следующие!» – дав понять, что их собственное бракосочетание не за горами. Блогер из Челябинской области Дима Масленников лаконично добавил: «Передали нам эстафету». Так пара официально подтвердила, что приняла символическую свадебную «палочку» от молодоженов.

Напомним, Клава Кока и Дима Масленников рассекретили свои отношения весной, когда блогер сделал певице предложение руки и сердца. Заявление Клавы и Димы также поставило точку в слухах о тайной свадьбе во Франции.

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