Национализированный агрокомплекс «Экомодуль» подал иск к бывшему владельцу Константину Струкову

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Арбитражный суд Челябинской области поступило исковое заявление от ООО Агрокомплекс «ЭкоМодуль» к миллиардеру из списка Forbes, вице-спикеру регионального Заксобрания Константину Струкову. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области.

Документы были поданы 4 июня 2026 года. В тот же день суд принял иск к производству, возбудил дело и удовлетворил ходатайство истца об обеспечении иска. Первое предварительное заседание назначено на 11 июня 2026 года. Рассмотрение проходит в закрытом режиме, поэтому детали требований и принятых обеспечительных мер не разглашаются.

Как пояснили в пресс-службе арбитража, речь идет о национализированном предприятии. Ранее три организации, входившие в орбиту ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) и принадлежавшие бизнесмену, уже обращались в суд с исками к своему бывшему владельцу. ООО «Хоум», «Бизнес-актив» и «Управляющая компания ЮГК» требовали признать выданные Струковым займы вкладом в имущество компаний. Суд удовлетворил все эти заявления.

В июле прошлого года Советский районный суд принял решение об изъятии у Константина Струкова обыкновенных акций ПАО «ЮГК». Также в доход государства были обращены управляющая компания ЮГК, ООО «Бизнес-актив», ООО «Хоум», агрокомплекс «Модуль» и доли в ряде других организаций. Струков пробовал оспорить решение суда, но ничего не вышло. Сообщалось, что он пытался скрыться на личном бизнес-джете, но вылет был запрещен.

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