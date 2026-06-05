Сила духа на пяти аренах: Челябинск примет II Кубок полпреда в УрФО среди ветеранов СВО

Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске с 29 июня по 5 июля пройдут соревнования за II Кубок полпреда в УрФО. В них примут участие больше 300 ветеранов спецоперации. Спортсмены будут бороться на пяти площадках города. Главная из них — стадион им. Колющенко, где есть единственная на Урале 100-метровая полоса с препятствиями. Также турнир примут спорткомплекс «Динамо», стадион им. Елесиной, бассейн ЮУрГУ и теннисная школа им. Маниона. Все эти объекты подходят для занятий спортом людям с ограниченными возможностями здоровья.

Организаторы подготовили насыщенную программу из 14 дисциплин, чтобы каждый защитник мог проявить свои таланты и силу духа. Ветераны посоревнуются в волейболе сидя, мини-футболе, армрестлинге, пауэрлифтинге, шахматах, настольном теннисе и других видах спорта. Кроме того, для участников и их семей проведут отдельные семейные старты и специальную «Гонку для Защитников Отечества».

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артем Жога на своей официальной странице в MAX подчеркнул, что Урал уделяет огромное внимание популяризации спорта и физической культуры, в том числе среди ветеранов специальной военной операции. Он выразил уверенность, что после проведения Кубка число приверженцев активного и здорового образа жизни среди защитников Отечества станет еще больше.

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