Челябинск, держись! 6 июня снова регион накроет гроза с градом и ветром

При грозах порывы ветра могут достигать 25 м/с. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

По сообщению РСЧС, ночью и днем 6 июня в Челябинской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный. При грозах порывы ветра могут достигать 25 м/с.

Жителей просят соблюдать осторожность: во время грозы не стоять вблизи высоких деревьев и слабо укрепленных конструкций, не находиться в водоемах и на берегу, не подходить к оборванным проводам. Автомобилистам во время ливня советуют припарковаться у обочины и переждать непогоду. Телефоны экстренных служб: 101, 112.

Выходные обещают дождливые, но уже без гроз. В субботу +19, +21, в воскресенье потеплеет до +23 градусов.

Тем временем прохладная дождливая погода сохранится и в соседних Свердловской и Курганской областях. В Югре также ожидаются кратковременные осадки и грозы, но погода будет жаркой: до +30 градусов, пишет informugra.ru.

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