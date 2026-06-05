Культурное наследие – в каждый дом: Челябинская область расширила доступ к ресурсам Президентской библиотеки

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер и генеральный директор Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина Юрий Носов на ПМЭФ подписали обновленное соглашение о сотрудничестве. Документ заменяет соглашение 2017 года и расширяет доступ жителей региона к уникальным цифровым ресурсам.

Теперь каждый житель Челябинской области независимо от места проживания может получить удаленный доступ к фондам библиотеки – в любое время и из любой точки, где есть интернет. Это особенно важно для отдаленных территорий. Пользователям доступны электронные каталоги, цифровые копии редких изданий и архивных документов, мультимедийные материалы, документы по истории, праву, филологии и российской государственности.

С 2017 года на Южном Урале на базе Челябинской областной универсальной научной библиотеки работает Региональный центр Президентской библиотеки. Сейчас в регионе действуют 172 удаленных электронных читальных зала на базе муниципальных библиотек и образовательных организаций.

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