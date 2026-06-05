Переезжал и менял имя: в Челябинской области под суд отправят мужчину, 20 лет скрывавшегося после убийства

Фото следственного эксперимента: СУ СК по Челябинской области

В Челябинской области в суд передают уголовное дело об убийстве, совершенном 20 лет назад.

Как рассказали в региональном СУ Следственного комитета, весной 2005 года двое молодых людей пьянствовали в квартире кыштымской многоэтажки. Собутыльники рассорились и один набросился на другого с ножом. Позже следователи насчитали в груди убитого 28 ран.

Убийца же собрал все мало-мальски ценное из квартиры: наличные, мобильный телефон, куртку и даже пуловер. Все это молодой человек погрузил в машину убитого и поехал прочь. Но вскоре попал в ДТП. Тогда он забрал имущество, бросил легковушку и скрылся.

На следующий день родственники обнаружили труп. Подозреваемого объявили в федеральный розыск, но это не помогло. Мужчина ездил по России, назывался разными именами. В прятки ему удавалось играть целых два десятилетия. но потом подозреваемого, которому уже исполнился 41 год, отыскали и схватили.

Теперь ему предстоит отвечать в суде за разбой и убийство.

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