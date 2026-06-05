В Челябинской области выявлено почти 100 садов-нарушителей

Фото: ЦКС

С началом дачного сезона в социальных сетях периодически появляются жалобы на состояние контейнерных площадок в садовых товариществах. Пользователи публикуют фото переполненных баков, отмечая, что отходы не вывозятся. Ситуацию прокомментировал региональный оператор по обращению с ТКО, объяснив причины.

«В таких случаях возможны два варианта развития событий – либо садовое товарищество не заключило договор на услугу обращения с отходами, либо руководство не сообщает о необходимости вывоза. Дело в том, что с СНТ мы работаем по заявкам – руководство звонит нам, мы направляем машину сумма начислений зависит от объема отходов и количества вывозов. Желая сэкономить, в некоторых садовых товариществах отказываются от услуг регоператора, тем самым нарушая требования законодательства», – сообщила коммерческий директор ЦКС Екатерина Титова.

Согласно действующим нормам, каждое СНТ обязано заключить договор с региональным оператором и регулярно направлять заявки на вывоз мусора. По данным Центра коммунального сервиса, в трех кластерах зоны деятельности насчитывается почти 40 товариществ-нарушителей, которые вообще не имеют договора на вывоз твердых коммунальных отходов.

Еще 55 СНТ имеют договор с регоператором, но заявки на вывоз не подают годами. Причем 35 из таких «спящих» должников находятся в Челябинском кластере. Подобные действия не только незаконны и грозят штрафом до 250 тысяч рублей, но и создают серьезную угрозу для экологии, провоцируя образование стихийных свалок.

- Если заявки от СНТ не поступают, но мусор с площадок периодически исчезает, есть высокая вероятность, что вывозом занимаются так называемые «черные перевозчики». Они не утилизируют отходы по закону, а просто выгружают их в ближайшем лесу или овраге. При этом сами дачники, добросовестно оплачивающие членские взносы, могут даже не догадываться, что легального вывоза отходов в их СНТ фактически не происходит, – отметил заместитель генерального директора ЦКС по производству Алексей Петров.