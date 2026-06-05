Банк Уралсиб получил награду FrankAward 2026 за эффективную работу контакт-центра

Фото: Банк Уралсиб

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Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG представила результаты четвертой волны исследования банковских контакт-центров и объявила победителей премии «FrankAward 2026 Банковские контакт-центры». Банк Уралсиб получил награду премии в номинации «Эффективное решение вопросов оператором на входящей линии». Презентация исследования и награждение лауреатов премии прошли 4 июня в Москве.

В ходе исследования аналитики изучили тренды рынка дистанционного обслуживания клиентов банков в России, оценили качество услуг и сервиса, а также проанализировали показатели эффективности работы банковских контакт-центров, в том числе с помощью нейротестирований. Основные тенденции, которые отмечают эксперты: среднемесячный объем и частота обращений в банковские контакт-центры продолжает расти, искусственный интеллект становится частью операционной модели контакт-центров, а скорость и отсутствие лишних действий при общении с поддержкой банка становятся главными драйверами клиентской удовлетворенности.

Мероприятие завершилось церемонией награждения победителей. Статуэтку премии FrankAward 2026 в своей номинации «Эффективное решение вопросов оператором на входящей линии» Уралсиб получил за лучшие показатели решения вопросов при первом обращении исамую высокую долю максимальных клиентских оценок качества обслуживания. Эксперты премии отметилиглубокую экспертизу команды Уралсиба, внимательность к деталям и искреннее стремление помочь клиенту здесь и сейчас.

- Мы очень рады получить награду именно в этой номинации. Простота и лаконичность ответов, вовлеченность сотрудников и забота о клиенте – наши фокусные задачи и очень здорово, что это получается хорошо, – отметила начальник Управления Контакт-центр Банка Уралсиб Ольга Шуваева. – Я благодарю всю нашу команду за достижение столь высоких результатов и признание на рынке банковских контактных центров.