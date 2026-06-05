Владели единоборствами и умели стрелять: в Челябинской области будут судить бандитов, обиравших маршрутчиков и таксистов

Фото: СУ СК по Челябинской области

В Челябинской области на скамье подсудимых окажутся пятеро членов банды.

В 2010 году в Каратлах криминальный авторитет сколотил преступную группировку.

—В ее состав вошли шесть ранее судимых мужчин, обладавших навыками единоборств, обращения с огнестрельным оружием и управления транспортными средствами, — рассказали в региональном СУ Следственного комитета.

Сообщники вымогали деньги за «крышу» у водителей маршруток и владельцев служб такси. Если маршрутчики и таксисты отказывались платить, им угрожали расправой и уничтожением машин. А одного из водителей в 2014 году убили. Совершить преступление угрозами заставили жителя Карталов.

Главарь банды и один из его подручных до суда не дожили. Еще одному из участников ОПГ предстоит отвечать не только за разбойничьи похождения, но и за убийство, совершенное 27 лет назад – мужчина после ссоры забил знакомого насмерть.

Карталинцу, которого запугали и заставили застрелить маршрутчика, уже вынесли приговор – 18 лет лишения свободы.

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