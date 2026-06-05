Кто отвечает за качество света в доме? Находим сетевую организацию онлайн

Фото: пресс-служба Уралэнергосбыт

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ООО «Уралэнергосбыт» напоминает жителям г. Челябинска и Челябинской области о работе интерактивного сервиса, с помощью которого можно получить информацию о качестве электроэнергии и зоне ответственности сетевых организаций.

На сайте компании доступен сервис «Отключения и качество электроснабжения», где размещены сведения о территориальных сетевых организациях, а также данные о соответствии параметров электроснабжения требованиям действующего ГОСТа. Сервис позволяет клиентам быстро проверить информацию по своему населенному пункту или территории обслуживания.

С помощью сервиса в один клик пользователи могут: - узнать, какая сетевая организация обслуживает дом или населённый пункт; - получить прямые контакты сетевой организации; - ознакомиться с информацией о плановых отключениях; - подписаться на уведомления о плановых отключениях; - направить обращение по вопросам качества электроснабжения; - отслеживать статус обращения и результаты проверки.

В летний период на объектах электросетевого комплекса традиционно проводятся плановые ремонты и техническое обслуживание оборудования. Такие работы необходимы для подготовки сетевой инфраструктуры к осенне-зимнему периоду и обеспечения надёжного электроснабжения в период максимальных нагрузок.

Во время проведения работ возможны временные ограничения электроснабжения. Информация о плановых отключениях размещается заранее и доступна пользователям в дистанционных сервисах компании.

Узнать о плановых отключениях и подписаться на уведомления можно: - на сайте ООО «Уралэнергосбыт» в разделе «Отключения и качество электроснабжения»; - оформив подписку на уведомления о плановых отключениях в этом же разделе.

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