В Челябинске будут судить застройщиков, оставивших семьи без домов

В Челябинске в суд передают уголовное дело о махинациях при возведении домов в поселке «Ясное небо».
На скамье подсудимых окажутся пять руководителей и сотрудников компании «Ин-Строй». Их обвиняют в мошенничестве, отмывании денег и незаконном создании юридического лица.
По версии следствия, в строительной компании обманули клиентов: собрали деньги на возведение частных домов у 204 человек, а затем присвоили и легализовали полученные средства.
— Судом наложен арест на 106 объектов недвижимости физических лиц, подконтрольных обвиняемым (жилые дома, здания, земельные участки) кадастровой стоимостью более 395 млн рублей, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.
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