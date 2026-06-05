В Челябинске будут судить застройщиков, оставивших семьи без домов

Южноуральцы внесли деньги, но так и не смогли вселиться в новые дома. Фото: предоставлено КП

В Челябинске в суд передают уголовное дело о махинациях при возведении домов в поселке «Ясное небо».

На скамье подсудимых окажутся пять руководителей и сотрудников компании «Ин-Строй». Их обвиняют в мошенничестве, отмывании денег и незаконном создании юридического лица.

По версии следствия, в строительной компании обманули клиентов: собрали деньги на возведение частных домов у 204 человек, а затем присвоили и легализовали полученные средства.

— Судом наложен арест на 106 объектов недвижимости физических лиц, подконтрольных обвиняемым (жилые дома, здания, земельные участки) кадастровой стоимостью более 395 млн рублей, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

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