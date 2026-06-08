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НовостиОбщество8 июня 2026 3:33

В Челябинской области 14 тысяч человек 8 июня сдадут ЕГЭ по математике

В Челябинской области в понедельник пройдет обязательный экзамен для всех выпускников
Елена КОЛЧИНА
Большая часть выпускников будет сдавать более сложный ЕГЭ по математике профильного уровня

Большая часть выпускников будет сдавать более сложный ЕГЭ по математике профильного уровня

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области, как и по всей России, 8 июня пройдет единый госэкзамен по математике. Его обязательной сдать всем выпускникам одиннадцатых классов.

Ученики могут выбрать уровень сложности теста: базовый или профильный. Второй необходим тем, кому математика потребуется для поступления в вуз.

Как сообщили в Челябинском институте развития образования, более простую базовую математику решили сдавать 6,2 тыс. человек. Профильную математику предпочли 8,4 тыс. выпускников.

Результаты тестов станут известны не позднее 24 июня.

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