В Челябинской области 14 тысяч человек 8 июня сдадут ЕГЭ по математике

Большая часть выпускников будет сдавать более сложный ЕГЭ по математике профильного уровня Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области, как и по всей России, 8 июня пройдет единый госэкзамен по математике. Его обязательной сдать всем выпускникам одиннадцатых классов.

Ученики могут выбрать уровень сложности теста: базовый или профильный. Второй необходим тем, кому математика потребуется для поступления в вуз.

Как сообщили в Челябинском институте развития образования, более простую базовую математику решили сдавать 6,2 тыс. человек. Профильную математику предпочли 8,4 тыс. выпускников.

Результаты тестов станут известны не позднее 24 июня.

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