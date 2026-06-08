В Челябинской области 14 тысяч человек 8 июня сдадут ЕГЭ по математике

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Челябинской области, как и по всей России, 8 июня пройдет единый госэкзамен по математике. Его обязательной сдать всем выпускникам одиннадцатых классов.
Ученики могут выбрать уровень сложности теста: базовый или профильный. Второй необходим тем, кому математика потребуется для поступления в вуз.
Как сообщили в Челябинском институте развития образования, более простую базовую математику решили сдавать 6,2 тыс. человек. Профильную математику предпочли 8,4 тыс. выпускников.
Результаты тестов станут известны не позднее 24 июня.
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