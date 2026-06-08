В Челябинской области 15-летний мотоциклист попал в больницу после ДТП

Подросток госпитализирован с травмами Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

Подросток пострадал в ДТП в поселке Снежном Карталинского округа.

Как рассказали в Карталинском МО МВД, родители разрешили 15-летнему сыну покататься на мопеде «Альфа». Юноша поехал в пункт выдачи заказов, но до места назначения не добрался.

Фото: Карталинский МО МВД

В пути он встретил 59-летнего велосипедиста. Подросток не выдержал дистанцию, сбил мужчину и свалился с дороги сам.

Юноша получил множественные травмы, его экстренно госпитализировали в больницу Магнитогорска.

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