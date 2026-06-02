Челябинск стал частью проекта «Счастье - это...»

фото: max.ru/chelyabushka

Загадочное послание оставил уличный художник на привокзальной площади в Челябинске. Как выяснилось, город стал частью проекта «Счастье - это...», приуроченного к фестивалю «Движения первых».

Организаторы предложили участникам сформулировать, что такое счастье. Ответы легли в основу муралов по всей стране (Москве, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Екатеринбурге, Тюмени и других городах). В Челябинске автором стал Дмитрий Мозай.

- Очень искренне и вдохновляет, - пишут авторы канала «Челябушка» в МАХ.