На стенде Челябинской области на ПМЭФ заиграл цифровой орган

Фото: пресс-служба губернатора.

На XXIX Петербургском международном экономическом форуме стартовала работа южноуральского стенда под названием «Симфония Челябинской области».

Делегацию региона возглавил губернатор Алексей Текслер. В программе — переговоры с инвесторами, деловые сессии и десятки соглашений.

Главная особенность южноуральской экспозиции — отказ от образа промышленного края. Стенд выполнен в форме монументальной инсталляции: вертикальные трубы складываются в образ звуковой волны, а в центре стоит настоящий цифровой орган. Он играет для гостей и одновременно служит арт-объектом.

— Мы каждый год удивляем, — сказал Алексей Текслер. — В этом году на нашем стенде коллаборация промышленности и культуры. Здесь пройдет много ярких событий, а также подписание соглашений с инвесторами.

Губернатор отметил, что 2027 год станет для Челябинска годом культурной столицы России, и стенд уже отражает эту новую роль.

В центре экспозиции также универсальный промышленный робот-манипулятор RusRobot челябинского производства. Он доказывает, что область создает передовую робототехнику.