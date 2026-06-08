В Челябинске за счет бюджета на отдых отправились 111 детей участников СВО

Лагеря продолжат принимать детей до конца недели Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске на этой неделе завершается приемка загородных оздоровительных лагерей. На отдых начинают приезжать дети. Об этом сообщил вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев.

— Первые дети отправились на загородный отдых по линии социальной защиты, за счет средств городского бюджета отправили 510 детей, из них 111 детей участников специальной военной операции, — уточнил Сергей Авдеев.

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