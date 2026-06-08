А вдруг снова ураган? В Челябинске проверят на прочность рекламные щиты

Не прошедшие проверку сооружения планируют убрать с улиц Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

После бури, обрушившейся на Челябинск в мае, в городе решили проверить на ветроустойчивость рекламные конструкции.

Как сообщили в мэрии, всем владельцам щитов разослали предписания. Конструкции необходимо протестировать на жесткость и соответствие нормативам. На работу дали срок от трех недель до месяца. В этот период обязательно получить от экспертных организаций технические заключения.

В конце июня в городской администрации рассчитывают определить, какие щиты на улицах останутся, а какие надо демонтировать.

— Мы дали поручение сегодня провести работу совместно со всеми собственниками рекламных счетов, которые установлены в городе Челябинске, — прокомментировал мэр Алексей Лошкин. — Цель такого поручения достаточно проста – обеспечить безопасность и надежность этих конструкций. В последние усиления ветра, которые были у нас пару недель назад, мы увидели в отдельных случаях обрушение конструкций, которые были установлены свыше 15 лет назад. Это попало в информационный повод для средств массовой информации. Конечно, это все очень небезопасно в этом смысле, поэтому есть такая задача сегодня -убедиться в надежности таких конструкций, особенно тех, которые, еще раз повторюсь, значительное время уже стоят. Для того, чтобы в будущем предупредить вот такие крушения этих рекламных щитов.

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