В Челябинске рабочие отремонтируют асфальт на плотине Шершневского водохранилища

От лежачих полицейских избавятся, чтобы машины быстрее проезжали через плотину Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь с 13 на 14 июня пройдет ремонт на Шершневском гидроузле в Челябинске. Там уложат гидроизолирующий слой, а затем – два слоя асфальтового покрытия. Вдобавок уберут лежачих полицейских.

— Это защита от протечек гидротехнического сооружения, — пояснил мэр Алексей Лошкин. — И мы параллельно с этим уберем еще и две неровности искусственных, которые были в свое время сооружены. Я думаю, что это окажет влияние на скорость проезда плотины.

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