Дорогое отчисление: студентка забрала документы из вуза и схлопотала огромный штраф

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Жительница Югры должна заплатить государству более полумиллиона рублей после того, как решила бросить учебу в престижном медицинском университете. Кондинский районный суд удовлетворил иск Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова к бывшей студентке, отчислившейся по собственному желанию. Сумма штрафа составила 567 355,40 рублей — именно столько бюджетных средств потрачено на ее обучение за три года.

Как пишет informugra.ru, в 2021 году году девушка заключила целевой договор с Кондинской районной больницей и поступила на бюджетное место в вуз. Однако в апреле 2024 года она неожиданно забрала документы, так и не получив диплом. По закону об образовании, целевик, досрочно расторгший договор без уважительной причины, обязан возместить все расходы федерального бюджета на свою подготовку.

Университет предложил выпускнице добровольно выплатить штраф, но та проигнорировала требование. В суде она не привела убедительных доводов для снижения суммы или полного освобождения от выплат. В итоге суд встал на сторону учебного заведения. Решение пока не вступило в законную силу, и у девушки есть шанс его обжаловать, если она сможет доказать исключительные обстоятельства.

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