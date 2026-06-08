Тик-так, врачи не ждут! Последний шанс проголосовать за «Героев в белых халатах»

В конкурсе во всех номинациях лидирует детская поликлиника №4 ГАУЗ «ЦОМиД г. Магнитогорск»

Сегодня до 17:00 у читателей КП-Челябинск есть последний шанс поддержать любимых медиков. Борьба в финале не шуточная. На счету каждый голос, и до окончания конкурса остаются считанные часы.

За первое место среди женщин развернулась напряженная борьба между двумя врачами из Магнитогорска. Сурдолог-оториноларинголог Юлия Никифорова набрала 1497 голосов, а заведующая консультативно-диагностическим отделением, педиатр и генетик Наталья Аверьянова – 1483. Разрыв минимален. Юлия помогает детям со всего города и ближайших районов, а Наталья лично участвовала во внедрении неонатального скрининга новорожденных по 36 нозологиям.

За первое место сражаются сурдолог-оториноларинголог Юлия Никифорова и педиатр Наталья Аверьянова.

Кстати, обе участницы трудятся в детской поликлинике №4 ГАУЗ «ЦОМиД г. Магнитогорск». У самого коллектива уже 770 голосов, и он лидирует в голосовании среди медицинских организаций – поликлиника может взять и командный зачет.

Не отстают и мужчины: в их категории уверенно лидирует Бато Чимитдоржиев с 694 голосами. Он тоже представляет поликлинику №4. Бато – врач анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением реанимации новорожденных. В этой должности с 2022 года, а общий медицинский стаж ведет с 2006 года после окончания Читинской государственной медицинской академии. «Горжусь своей профессией», – говорит доктор.

Успевайте проголосовать до 17:00 – возможно, именно ваш голос принесет победу определенной поликлинике и ее героям.

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