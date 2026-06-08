В Челябинской области пройдут грозы со штормовым ветром

Грозы могут сопровождаться крупным градом Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за надвигающейся бури. Грозы могут разразиться во второй половине дня 8 июня, а также ночью и днем 9 и 10 июня.

Помимо грома и молний южноуральцев ждут сильные дожди и ливни, крупный град и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.

В региональном Гидрометцентре предупреждают, что обильные осадки могут спровоцировать резкий подъем воды в реках.

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