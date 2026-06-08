Около полусотни детских футбольных команд собрались в Челябинске на открытии летнего сезона

Фото: Михаил Сивриков, Pchela.news.

Выходные в Челябинске выдались по-спортивному жаркими. В эту субботу, 6 июня Лыжная база приняла настоящий футбольный десант: 42 детские команды из 10 школ региона сошлись на турнире Северо-Западной лиги «8×8». Мальчишки гоняли мяч с самого утра, а трибуны гудели от криков родителей, которые, кажется, переживали даже больше своих детей.

Параллельно с играми для гостей работали зоны активных и спокойных развлечений: выступления чирлидеров федерации «Динамо», аквагрим, программа с аниматорами и автограф-сессия с игроками футбольного клуба «Челябинск». Самые яркие моменты можно было запечатлеть на фотозоне или в фотобудке моментальных снимков.

Организатором выступила «Северо-Западная Детская футбольная лига» при поддержке Центра спортивной культуры и отдыха «Лыжная база». Куратор спортивной программы Егор Качурин в разговоре с журналистами Pchela.news отметил, что базу постепенно модернизируют, превращая в современное городское пространство: зимой здесь работают каток и прокат лыж, летом — футбольные поля и велопрокат.

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