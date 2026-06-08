В Челябинск за неделю привезли 49 тонн черешни

В Челябинск привезли много импортных ягод Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На границе Челябинской области и Казахстана за прошлую неделю проверили рекордное количество грузовиков с импортными мукой, орехами, свежими фруктами, овощами и ягодами – досмотрели 129 машин. Как рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора, нарушений при проверке не обнаружили, поэтому в Россию разрешили ввезти 2,5 тыс. тонн импортных грузов.

Большую часть товаров транзитом через Челябинскую область повезли в другие регионы. В Челябинск доставили 680 тонн продукции, в том числа 210 тонн капусты, 20 тонн лука, столько же огурцов и абрикосов, 132 тонны арбузов, 10 тонн дынь и 49 тонн черешни.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.