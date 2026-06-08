На Южном Урале спасатели эвакуировали с горы подростка из Самары

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области спасатели пришли на помощь 14-летнму юноше.

Мальчик приехал из Самары с группой туристов и отправился в поход по горам. Но во время путешествия у него обострилась хроническая болезнь. Школьник почувствовал себя так плохо, что не смог дальше идти.

Как рассказали в региональной Поисково-спасательной службе, спасатели нашли подростка и эвакуировали на квадроцикле, а потом передали бригаде скорой помощи.

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