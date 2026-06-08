«Магнит» продает огромный склад под Челябинском за 1,8 млрд рублей

Потенциальным покупателям предложили поучаствовать в торгах Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Федеральная торговая сеть «Магнит» выставила на продажу склад в Челябинской области. Сообщение об этом появилось на популярном сайте объявлений.

Комплекс расположен в поселке Есаульском, занимает свыше 23 тыс. квадратных метров и стоит на участке почти в 100 тыс. квадратных метров. В нем имеется собственный топливозаправочный пункт, автомойка и здание для ремонта грузовиков. На парковке одновременно умещаются до 50 грузовиков и еще 140 легковушек.

Заявленная продавцом стоимость объекта составляет 1,755 млрд рублей. При этом предложения от желающих приобрести склад планируют принимать до 4 июля, а затем выберут того покупателя, который готов заплатить наибольшую цену.

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