В Челябинской области сотрудники ФСБ поймали двух наркодилеров

Двое мужчин стали фигурантами уголовного дела Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Златоуста по подозрению в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. Мужчинам 41 и 37 лет. Их поймали с поличным, когда златоустовцы вытаскивали из тайника 4 килограмма запрещенного вещества.

Как рассказали в региональном УФСБ, горожане – члены межрегиональной преступной группы, которая специализируется на контрабанде синтетических наркотиков. Запрещенные средства собирались продавать через интернет-магазин.

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