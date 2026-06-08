Челябинская область получила 11 новых машин скорой помощи

Фото: минздрав Челябинской области

В Челябинскую область поступило 11 новых автомобилей скорой помощи.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», машины будут работать в Троицке, Магнитогорске, Каслях и Миасском. Девять уже передали медикам. Еще две кареты скорой помощи пришлют в Магнитогорск 2 июля.

В каждой машине есть все необходимое оснащение. На закупку автомобилей потратили 68 млн рублей. Это средства регионального бюджета.

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