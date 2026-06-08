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НовостиОбщество8 июня 2026 12:11

Найдет вашу машину на штрафстоянке: в Челябинске начали тестировать новый чат-бот

Чат-бот в MAX для поиска машин на штрафстоянках запущен в Челябинске
Дарья МАРКОВА
Сервис поможет найти машину, если ее эвакуировали.

Сервис поможет найти машину, если ее эвакуировали.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Чат-бот «Узнать об эвакуации» заработал в мессенджере MAX в тестовом режиме. Запуск сервиса анонсировали в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

При поморщи этого бота люди могут узнать о том, забрали ли машину на штрафстоянку за совершение административных нарушений. Например, из-за парковки в неположенном месте.

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