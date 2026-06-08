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НовостиОбщество8 июня 2026 13:22

Пыталась «отмазать» сына от армии: женщину оштрафовали на 2 млн за покупку диагноза

Челябинский суд оштрафовал на 2 млн женщину за помощь сыну в уклонении от службы
Дарья МАРКОВА
Суд признал женщину виновной.

Суд признал женщину виновной.

Фото: Валентина ВАГАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске женщину осудили за помощь сыну в уклонении от службы в армии. В 2004 году она отдала 180 тысяч рублей врачу, чтобы тот поставил ему ложный диагноз, с которым нельзя служить в армии.

Женщина во все призналась и раскаялась. В итоге Советский районный суд Челябинска признал ее виновной и назначил штраф в размере двух миллионов рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

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