Еще одна авиакомпания запускает прямые рейсы из Челябинска в Анталью

Прямые рейсы - быстрее и дешевле. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпания «Победа» запускает прямые рейсы из Челябинска и Перми в Анталью. Они будут ходить со 2 июля, но продажа билетов открыта уже сейчас.

Для челябинцев доступны два рейса в неделю: по вторникам и четвергам. Время в пути из столицы Южного Урала в Турцию – 5 часов и 25 минут. Обратно – 4 часа и 45 минут.

Из Челябинска в Турцию летают рейсы других авиакомпаний, среди них есть и прямые.

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