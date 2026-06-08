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НовостиОбщество8 июня 2026 13:52

Еще одна авиакомпания запускает прямые рейсы из Челябинска в Анталью

Прямые рейсы «Победы» из Челябинска в Анталью будут летать со 2 июля
Дарья МАРКОВА
Прямые рейсы - быстрее и дешевле.

Прямые рейсы - быстрее и дешевле.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпания «Победа» запускает прямые рейсы из Челябинска и Перми в Анталью. Они будут ходить со 2 июля, но продажа билетов открыта уже сейчас.

Для челябинцев доступны два рейса в неделю: по вторникам и четвергам. Время в пути из столицы Южного Урала в Турцию – 5 часов и 25 минут. Обратно – 4 часа и 45 минут.

Из Челябинска в Турцию летают рейсы других авиакомпаний, среди них есть и прямые.

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