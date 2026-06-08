«Это не роскошь»: спустя 40 лет ожидания в поселке Новоянгелька появился газ

Теперь жители поселка могут пользоваться газом, а не топить печь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Не прошло и года, зато прошло 40 лет. Газопровод в поселке Новоянгелька Челябинской области начали строить еще при советской власти, но в 90-е эту затею бросили. Долгожданный газ жители поселка получили только на днях.

В первые дни июня газопровод официально ввели в эксплуатацию и подключили к нему первые дома. Теперь люди спокойно могут подогреть воду в чайнике, приготовить обед и пережить зиму без запаса дров.

– Газ в доме — это не роскошь, а базовая необходимость, и мы сделали все, чтобы эта необходимость стала доступной реальностью, – рассказал глава Агаповского округа Артем Яхимович.

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