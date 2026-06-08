Водитель без прав слишком разогнался и попал в смертельное ДТП в Челябинской области

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии. Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Смертельное ДТП на дороге между Саткой и Бакалом в Челябинской области устроил 50-летний бесправник. Мужчина за рулем Ford Focus сильно превысил скорость, выехал на обочину, а затем на полосу встречного движения. Уже оттуда он налетел на ограждение, съехал в кювет и перевернулся.

Водитель не пережил травм и скончался на месте. А 48-летняя пассажирка была доставлена в больницу, она тоже получила серьезные ранения.

– Сотрудники полиции установили, что погибший водитель не был пристегнут ремнями безопасности и не имел права управления транспортными средствами, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области.

Ранее он садился за руль пьяным и отказывался от прохождения медицинского освидетельствования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.