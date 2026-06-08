Пансионат для пожилых людей и инвалидов закрыли под Челябинском

После закрытия пансионата его жильцов доставили в больницу. Фото: Сосновский РОСП ГУФССП России по Челябинской области.

Судебные приставы нагрянули в пансионат для пожилых людей и инвалидов «Сакура». Организация работала в обычном жилом доме в селе Долгодеревенское. Но по иску прокуратуры суд вынес решение о прекращение незаконной деятельности заведения.

Когда приставы приехали в пансионат, там еще жили люди, хотя предприниматель должен был их выселить. Но задача с поиском нового жилья для пенсионеров легла на плечи судебных приставов. В итоге двух человек забрали родственники, а остальных отвезли в больницу Копейска.

– В рамках обеспечительных мер сотрудниками Сосновского районного отделения судебных приставов будет проверяться надлежащее исполнение решения суда, – пообещали в пресс-службе ГУ Федеральной службы судебных приставов России по Челябинской области.

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