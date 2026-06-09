В Челябинской области изменится расписание РЭО ГАИ

Расписание изменится из-за праздничных выводных Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

График работы регистрационно-экзаменационных отделов ГАИ в Челябинской области изменится из-за длинных июньских выходных.

Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 11 июня в РЭО будет рабочим днем.

12 июня – выходной.

13 июня ставить машины на учет и выдавать водительские права будут с 8:00 до 17:00.

14 и 15 июня будут выходными.

Исключение составит 2-ое отделение МРЭО в МФЦ на Университетской Набережной в Челябинске. Оно 15 июня будет открыто.

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