В Челябинской области изменится расписание РЭО ГАИ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
График работы регистрационно-экзаменационных отделов ГАИ в Челябинской области изменится из-за длинных июньских выходных.
Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 11 июня в РЭО будет рабочим днем.
12 июня – выходной.
13 июня ставить машины на учет и выдавать водительские права будут с 8:00 до 17:00.
14 и 15 июня будут выходными.
Исключение составит 2-ое отделение МРЭО в МФЦ на Университетской Набережной в Челябинске. Оно 15 июня будет открыто.
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