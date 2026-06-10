Челябинец проломил мужчине череп, мстя за обиженную жену

К жестоким побоям привел дорожный конфликт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во дворе на Краснопольском проспекте в Челябинске 30-летний горожанин жестоко поколотил ровесника. Побитый мужчина попал в больницу с переломом свода и основания черепа.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, чуть раньше пострадавший поссорился с женой агрессивного челябинца: не поделили дорогу. Женщина рассказала о неприятном происшествии мужу, а тот помчался выяснять отношения с ее обидчиком. Ругательства почти сразу переросли в драку.

Теперь в отношении драчуна возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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