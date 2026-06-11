До +23, но с грозами: последний рабочий день на этой неделе в регионе ожидается дождливым

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

По данным регионального гидрометцентра, в четверг в большинстве районов Челябинской области ожидаются кратковременные дожди. Местами пройдут грозы. В горных районах специалисты предупреждают о сильных осадках.

Температура воздуха днем составит от +14 до +19 градусов. На юге региона столбики термометров поднимутся до +23 градусов. Ветер западный со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы усилятся до 12 метров в секунду.

В столице Южного Урала, днем 11 июня ожидается +16…+18 градусов, ветер западной четверти — 4-9 метров в секунду. Будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь и гроза.

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