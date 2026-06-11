Тратят все больше: расходы южноуральцев с начала года росли быстрее, чем доходы за тот же период

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Челябинской области в первом квартале 2026 года стали тратить заметно больше, чем год назад. По данным Челябинскстата, расходы населения выросли на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом отток сбережений достиг 51,5 миллиарда рублей — годом ранее этот показатель был вдвое меньше и составлял 25,3 миллиарда рублей.

Всего на покупку товаров и оплату услуг южноуральцы потратили свыше 485,8 миллиарда рублей. Это на 14,2% больше, чем в первом квартале прошлого года. Однако доходы населения росли медленнее: их прирост составил всего 8,6%. Таким образом, разрыв между тем, сколько зарабатывают жители региона и сколько тратят, заметно увеличился.

Несмотря на это, по оценке экспертов, реальные доходы южноуральцев (с учетом инфляции) выросли на 3,4%. Реальные располагаемые доходы — то есть деньги после вычета всех обязательных платежей, также скорректированные на инфляцию, — увеличились на те же 3,4%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.