Бегом через озера и горы: Карабаш превратится в столицу трейла и шоссейных рекордов

Фото: предоставлено КП

18 июля в Карабаше запланирован забег на шоссейных и горных трассах, в котором ожидается до двух тысяч бегунов. По словам организаторов, дистанции — от 500 метров до 45 км — по силам людям с разной физической подготовкой. Подать заявку можно через сайт.

Ранее соревнование проходило как полумарафон, его особенностью было чередование асфальтированных участков и бездорожья, а также он попал в официальный реестр Всероссийской федерации легкой атлетики. Участвуют и новички, и опытные спортсмены из полусотни регионов России и из-за рубежа. В нынешнем сезоне формат расширили до классического марафона.

Каждому участнику обещают выдать стартовый набор, особую футболку для финишера и медаль. На трассе установят точки питания с фруктами и водой. Призеров ждут подарки, а победителей на отрезках от 10 км — денежные сертификаты. Организаторы также учредили особые категории: самая многочисленная семья, командный зачет среди компаний, а также самый молодой и самый возрастной бегун. Главный партнер - градообразующее предприятие «Карабашмедь».

Фото: предоставлено КП

- Для детей сделали забеги на 500 м и 1 км по безопасной прямой трассе — у многих это будет первая спортивная награда и яркое событие. Тем, кто любит скорость, предложим шоссейные 5, 10 и 21,1 км: ровный асфальт и небольшой перепад высот помогут бежать быстро и ставить рекорды. Главная фишка марафона — трейлы на 25 и 45 км: это побег в природу с озерами, горами, чистым воздухом и подъемом на вершину Юрмы. После такого забега Карабаш уже не будет для вас прежним, - комментирует организатор марафона Евгений Степовик.

Гостей также ждут пешие прогулки по городу и по подвесной тропе на озере Серебры. Для детей и подростков организуют мастер-классы на новой скейт-площадке в центре. В городском кинотеатре покажут фильмы на экране с нанотехнологиями, аналогов которому нет в России.

В тот же день в Карабаше пройдут празднования Дня металлурга и Дня города. Вечерняя программа завершится концертом известных российских музыкантов. Кто станет хедлайнером, объявят дополнительно.