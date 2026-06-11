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НовостиОбщество11 июня 2026 5:25

Подделывали сертификаты о знании языка: во время рейдов в регионе нашли нарушителей среди иностранцев

Полиция выявила 92 преступления с нелегалами на рейдах в Челябинской области
Василий КРУЧИНИН

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В Челябинской области завершились рейды против нелегальных мигрантов. За девять дней полицейские выявили 988 нарушений миграционного законодательства. Также раскрыто 92 преступления с участием иностранцев. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

По фактам нарушений возбуждены 73 уголовных дела. Пять из них — за поддельные сертификаты о знании русского языка. Суд решил выслать из России 128 мигрантов. 94 из них уже находятся в Центре временного содержания.

Еще 170 иностранцам запретили въезд в страну. Также четырех человек лишили российского гражданства. В полиции пояснили, что эти люди либо угрожали безопасности РФ, либо совершили тяжкие преступления.

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