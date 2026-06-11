Системный аналитик и ткач: челябинцам рассказали, каким специалистам готовы платить до 300 тыс. рублей в месяц

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Эксперты сервиса по поиску работы назвали самые высокооплачиваемые вакансии начала лета в Челябинской области. Лидером июня стало предложение для системного аналитика с доходом от 220 до 300 тысяч рублей. Также на зарплату от 200 тысяч могут претендовать начальник финансового управления на промышленном предприятии и управляющий сетью ресторанов. Основные требования к кандидатам — высшее профильное образование, стаж от пяти лет и готовность брать ответственность.

Не обошли стороной и рабочие специальности. Водителю самосвала МАЗ готовы платить от 120 тысяч рублей. Потребуются права категории Е, знание Челябинска и опыт работы в строительстве. На такую же сумму может рассчитывать ткач на предприятии в Копейске. При этом опыт не нужен — новичков обучат прямо на рабочем месте. Работодатель обещает сменный график, сдельную оплату и доставку до работы служебным транспортом.

Кроме того, в Челябинской области резко вырос интерес к временной подработке в сфере доставки. Местные жители стали активно искать дополнительный заработок на двухколесном транспорте. По этому показателю регион к началу лета вышел в лидеры по всей стране.

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