В Челябинской области нашли тетрадь, в которой подросток из 1930-х годов писал о своей жизни

Письма и сочинения надеются сохранить для истории Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Юрюзани на руинах снесенного частного дома нашли школьную тетрадь подростка почти столетней давности. Мальчик Ваня писал в ней сочинения в 1933-1934 учебном году.

Как сообщает Hornews.com, сочинения школьника позволили заглянуть в минувшую эпоху. Ваня в них рассказал, как играл в снежки на переменах и ходил с друзьями в поход до Серпиевки. Самым интересным случаем из своей жизни подросток назвал первую охоту, на которую его взял отец. В лесу мальчик увидел трех волков и сильно испугался.

Другие находки из старого дома помогли выяснить дальнейшую судьбу мальчика. Как оказалось, после окончания школы он служил на Дальнем Востоке. В одном из писем домой Иван писал, что надеется: войны не будет. Надежды молодого человека не оправдались. Однако страшное время уроженец Юрюзани пережил.

— Родственники Ивана Емельяновича, с которыми мы связались, подтвердили, что он служил на Дальнем Востоке. Умер, кажется, в 90-х годах, — рассказала хозяйка снесенного дома Виктория Розенберг.

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