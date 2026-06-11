В ХМАО медики помогли пациенту с инсультом прямо на борту вертолета

Медики провели ночь в полете и рассвет встретили в небе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В ХМАО вертолет санитарной авиации забрал в больницу жителя села Няксимволь. У 55-летнего мужчины случился инсульт, ему требовалась срочная помощь.

Как сообщает ugra-news.ru, лететь пришлось ночью и в сложных условиях низкой облачности. На помощь мужчине добирались четыре часа.

Бригада медиков провела все срочные терапевтические процедуры прямо на борту вертолета. Уже в стабильном состоянии пациента передали в Окружную клиническую больницу Нягани.

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