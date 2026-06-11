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НовостиОбщество11 июня 2026 16:52

Прокуратура нашла нарушения в челябинском центре, где отравились дети

После массовой болезни челябинских детей возбудили уголовное дело
Елена КОЛЧИНА
Заболели ученики центра

Заболели ученики центра

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске прокуратура проверила «Центр развития МП», где произошло массовое отравление детей.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в заведении обнаружили санитарные нарушения.

В отношении директора центра после этого возбудили административное дело о несоблюдении санитарных правил, а в отношении организации – о предпринимательской деятельности без лицензии.

И центру, и его руководителю в качестве наказания вынесли по предупреждению. Но на этом последствия антисанитарии не закончились. В полиции возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, по неосторожности повлекшем массовое отравление. Расследование пока продолжается.

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