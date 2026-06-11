«Большая потеря для регионального образования»: умер директор Челябинского юридического колледжа

Дмитрий Крюков возглавлял колледж более 15 лет. Фото: Министерство образования Челябинской области/vk.com

На 68 м году жизни скончался Дмитрий Крюков — директор и учредитель Челябинского юридического колледжа, кандидат юридических наук, профессор, член корреспондент и академик РАЕН. Его не стало в среду, 10 июня, сообщили в министерстве образования и науки Челябинской области.

Как отмечают в Минобре, более 15 лет Дмитрий Николаевич возглавлял колледж, превратив его в одно из самых востребованных средних профессиональных учебных заведений региона. Он активно поддерживал молодежные инициативы, занимался профориентационной работой. По его руководством колледж участвовал в совместных проектах по развитию профессионального образования на Южном Урале.

— Его уход — большая потеря для регионального образования и всех, кто с ним работал, — подчеркнули в министерстве.

Редакция КП-Челябинск выражает соболезнования родным и друзьям Дмитрия Крюкова, а также коллективу и учащимся колледжа.

Это уже вторая значимая потеря для Челябинска за последние несколько дней. В минувшие выходные не стало известного политтехнолога, GR-директора КП-Челябинск, ведущего программы «Политическая среда» на радио «Комсомольская правда» Евгения Маклакова.

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