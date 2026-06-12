«Наша сила в многообразии единств»: Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем России

Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем России. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днем России. Глава региона подчеркнул, что этот праздник напоминает о силе единства разных поколений и народов.

— Наша сила в многообразии единств, в опыте старших поколений, в идеях молодежи, в традициях народов, которые веками живут рядом», — отметил Текслер.

Губернатор напомнил, что президент Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. На Южном Урале добрососедство давно стало привычным укладом жизни.

— Мы вместе трудимся на благо России, добиваемся новых успехов, преодолеваем трудности. Мы одна большая семья, — заявил глава региона.

Текслер подчеркнул, что сегодня каждый житель на своем месте вносит вклад в общее дело, и пожелал землякам крепкого здоровья, благополучия и гордости за свою страну.

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