Больше не ждем подрядчиков: челябинский трамвай научился стричь газон сам

Трамвай теперь сам косит траву. Фото: кадр видео ЧелябГЭТ.

Челябинские транспортные инженеры снова удивили. Трамвай на базе КТМ-605 с панорамной кабиной и сердцем от троллейбуса, который недавно показывали на ЧелТранспортФесте, обрел новую летнюю профессию. Зимой он очищал пути от снега, а теперь будет бороться с травой.

Раньше предприятие каждый сезон нанимало подрядчиков для покоса на путях. В этом году перед мастерами поставили задачу — справляться своими силами. Инженеры «ЧелябГЭТ» сделали из вагона всесезонного трансформера: зимний отвал снимается, а на его место крепится специальный летний модуль. Получился уникальный трамвай-газонокосилка.

Челябинские инженеры превратили трамвай в газонокосилку

На навесную раму шириной 2,4 метра установили сразу семь триммеров, которые работают синхронно. Все лезвия срезают траву точно по уровню головки рельса. При этом система может сдвигаться влево и вправо, позволяя выбривать междупутье и до 45 сантиметров по бокам, пока трамвай едет прямо.

Инженеры предусмотрели и защиту от поломок. Каждый двигатель оснастили автоматами от перегорания и эластичными муфтами. Если косилка наткнется на камень или толстую ветку, механизм мягко спружинит и не сломается.

Уже на следующей неделе разработчики обещают установить на вагон мощные прожекторы. Тогда «травоядный» трамвай сможет выходить на работу по ночам, не мешая движению других составов.

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